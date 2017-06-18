Волгоградские подростки разорвали петардой пасть дворняги

В Волгограде жестокие подростки травмировали собаку при помощи петарды. Очевидцы в социальных сетях пишут, что пасть дворняги сильно повреждена.

Группа молодых людей поймали дворового пса и сунули ему в зубы достаточно крупное пиротехнической изделие. После взрыва животное выжило и сбежало с развороченной пастью. Горожанин заметил происшествие, снял его на камеру и опубликовал в соцсети.

Совместными усилиями небезразличные волгоградцы нашли раненную собаку и обратились к жителям региона с просьбой прислать деньги на сложную операцию, ведь она буквально лишилась нижней челюсти. Средства получилось собрать достаточно быстро. Ветеринары приняли пациента и попытались максимально исправить полученные повреждения. Они зашили язык, убрали непригодные зубы, собрали из кожных и слизистых тканей прообраз челюсти.

По словам врачей, в настоящее время пострадавший на самочувствие не жалуется. В дальнейшем он сможет жить относительно нормально и даже самостоятельно питаться.