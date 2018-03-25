Инициативная группа, которая проверила морги по разрешению мэра Кемерова, рассказала о том, что увидела

Инициативная группа, которая проверила морги по разрешению мэра Кемерова Ильи Середюка, рассказала прессе о том, что увидела. Проверка была произведена на фоне многочисленных слухов о том, что власти России скрывают настоящее количество погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Стало известно об итогах, которые были подведены инициативной группой, состоящей из обычных жителей города Кемерово, вызвавшихся, чтобы проверить морги. Такая мера стала необходимостью из-за разрастающихся слухах о том, что власти города и страны скрывают от граждан настоящее число погибших. По данным некоторых непроверенных источников, эта цифра достигает практически 300. Тем не менее, по национальным каналам продолжают твердить, что официальное количество погибших - 64 человека.

Чтобы доказать на деле, что это действительно так, мэр Кемерово послал в морги инициативную группу, состоящую из пяти человек. Они произвели подсчет тел, а позже рассказали о том, что видели. Так, по их словам, количество тел в моргах соответствует заявленному по ТВ. Тем, ко не доверяет этой информации, они предлагают просмотреть сделанные ими же видеозаписи.