В Новой Москве мужчина жестоко наказал жену за секс-игры с любовником

В Новой Москве мужчина раньше времени вернулся домой с работы и застал свою супругу в постели с любовником. Оскорбленный супруг решил наказать неверную жену за секс-игрища с другим и принялся ее избивать, не забывая и о разлучнике.

Как стало известно СМИ, в городе Московский мужчина освободился с работы немного раньше, чем ожидала его жена, потому успел домой как раз в разгар ее секс-утех с любовником. Разгневанный мужчина запер в квартире дверь, чтобы любовники не смогли сбежать, и начал поочередно их избивать.

Больше всего его взбесило то, что с любовником его супруга использовала различные секс-игрушки, возможно, со своим мужем она избегала подобных развлечений.

Спустя несколько часов избиений, женщине все же удалось вырваться и она вызвала сотрудников полиции, которые забрали в отделение всех троих участников конфликта. В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.