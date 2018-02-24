В Кемерово мошенники начали сбор денег на «похороны» погибших при пожаре в ТЦ

В социальных сетях активизировались мошенники, которые решили нажиться на трагедии и обмануть добросердечных пользователей. В Сети они открыли сбор средств на «похороны» жертв, который погибли в Кемерово при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Как стало известно, трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» стала для нечестных людей очередным поводом нажиться на доброте. Популярное издание в Telegram опубликовало скриншот переписки в социальной сети «ВКонтакте». Там, одна из юзеров сети решила начать сбор на «похороны» своей матери, которая, якобы, погибла при пожаре.

Девушка написала о «сборе средств на похороны для погибших в ТЦ». С такой просьбой она обратилась к другой девушке-пользователю. «Несчастная» девушка просила помочь ей деньгами, так как она собирает на «похороны» для своей матери, которая умерла при трагическом инциденте.

Пользователь, кому пришло такое сообщение, обратила внимание, что страница девушки содержит лишь одно фото и не имеет записей на стене – такое свидетельствует о фейковом аккаунте. Бдительная девушка-получатель просьбы попросила выслать ей имя и фамилию матери, которая погибла в пожаре. Однако, ответа не последовало. В социальных сетях предупреждают, что такой случай может быть не единичным и всем стоит быть бдительными.