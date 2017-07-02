В Самаре мужчина зарезал жену и хотел нанести себе ранение при полиции

В Самаре 65-летний мужчина избил свою жену и нанес ей несколько ножевых ранений, в результате чего женщина погибла. Злоумышленник пытался нанести себе ранения и забаррикадироваться в одной из комнат, когда на место происшествия прибыли правоохранители.

Как стало известно, сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир по улице Войкова женщине нанесли ножевое ранение, из-за чего она и скончалась. Оперативники прибыли на место инцидента и обнаружили тело с ножевыми ранениями, а также мужчину с ножом, который намеревался укрыться от полиции в одной из комнат и забаррикадировать дверь.

Пока правоохранители пробирались в комнату, 65-летний подозреваемый наносил себе ножевые ранения, его удалось спасти и оказать помощь до приезда скорой. По факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело, подозреваемый в настоящий момент находится в больнице.