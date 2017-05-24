В лесу Краснодарского края нашли человеческие останки

В Краснодарском крае прогулка по лесу под Армавиром закончилась неприятной находкой. Двое мужчин, решивших прогуляться к берегу реки Кубань, нашли в лесополосе человеческие останки.

Как сообщается, инцидент случился 21 марта, когда двое местных жителей решили погулять по лесополосе. На местности уже начал сходить снег, в траве мужчины рассмотрели странные предметы, которые находить не собирались. Вместо подснежников они нашли человеческие останки.

Мужчины нашли череп и кости, которые лежали в траве. О происшествии они поспешили сообщить экспертам и в социальных сетях. Представители Армавирского краеведческого музея рассказали, что останки могут принадлежать людям, которых убили фашисты.

По данным, во времена ВОВ полицаи вывозили людей в лес, где производили самосуд и расстреливали всех, кто не был им угоден. По мнению экспертов, такие расстрелы проводились часто и некоторые люди погибли не от сражения в войне, а от пуль полицаев, вершивших в тем времена «правосудие» по своему усмотрению.