Житель Великобритании угодил в тюрьму за отправку видео своего секса

В Великобритании мужичину приговорили к тюремному сроку за прямую трансляцию своего секса с девушкой. Об этом пишет издание The Mirror.

Правоохранители выяснили, что 33-летний Нуредд Абушариф во время интимной близости с партнершей снимал процесс на камеру смартфона и тут же отправлял отснятый материал своим друзьям в групповой чат мессенджера. Через несколько дней 33-летний мужчина отправил новую порцию порно-роликов.

Девушка раскрыла ситуацию и спустя некоторое время поделилась с Нуреддом Абушарифом своими опасениями по поводу их совместного видео. Однако мужчина остался невозмутимым и попытался убедить её в отсутствии серьёзных последствий своего поступка. Несмотря на это британка очень переживала - до посттравматического стрессового расстройства. Она потеряла аппетит, много плакала и опасалась покидать свой дом около 3 месяцев, страдая от сильного чувства тривоги.

Нуредд Абушариф по результатам расследования и суда приговорен к 28 неделям заключения и уволен из аэропорта Хитроу. Его обвинили в намерении причинить вред материалами интимного характера и запретили приближаться к пострадавшей на неопределенный период времени.