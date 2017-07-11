Иркутская модель в Дубае спаслась от убийцы, выпрыгнув с шестого этажа

Знаменитая иркутская модель Екатерина Стецюк в Дубае вынуждена была прыгать из окна 6 этажа для того, чтобы спастись от убийцы. Отмечается, что девушка выжила, но получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице ОАЭ.

Как стало известно СМИ, 15 февраля модель из Иркутска отправилась на месяц в Дубай для работы по контракту. Там к ней начал приставать неизвестный мужчина, якобы приезжий из другой страны, не терявший надежды познакомиться с моделью. Получив очередной отказ, он накинулся на девушку и хотел ее убить, но ей удалось спастись.

Стецюк выпрыгнула из окна номера в отеле на 6 этаже и выжила, но сильно пострадала. Девушка получила серьезную травму позвоночника и теперь не может ходить. Ей уже сделали две операции в больнице ОАЭ, однако требуется еще и длительное лечение, для которого потребуется около миллиона рублей. Родственники пострадавшей модели объявили сбор средств, а врачи дают надежды на то, что Стецюк поправится и снова сможет ходить.

По некоторым данным, подозреваемого в нападении на Стецюк удалось задержать в аэропорту Думая, сейчас он находится под следствием.