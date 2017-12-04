В Самарской области на выборах один из избирателей съел свой бюллетень

В Новокуйбышевске Самарской области во время выборов президента России произошел довольно курьезный инцидент. Так, один из избирателей съел свою бюллетень.

Как сообщили журналисты, которые освещают выборы прямо с избирательных участков, на одном из них в Самарской области произошел курьезный случай. Отмечается, что один из избирателей пришел на голосование, предъявил паспорт и получил свой бюллетень, однако вместо того, чтобы поставить галочку напротив выбранного кандидата на пост президента, он съел выданный ему бланк.

С какой целью мужчина это сделал не сообщается, однако журналисты полагают, что таким образом избиратель хотел привлечь к себе внимание.

Стоит отметить, что движение "Голос" сообщило о том, что сотрудников некоторых предприятий Самарской области принуждают идти на выборы президента. Также ранее сообщалось, что в списках избирателей нашли человека, который уже умер, однако выяснилось, что он хотел проголосовать на дому но не смог, так как умер за несколько дней до выборов.

Еще одна жительница Самарской области заявила о том, что не может добиться того, чтобы ее умершего 14 лет назад мужа исключили из списков избирателей.