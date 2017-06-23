Жители Красноярска сняли на видео летающий в небе странный и таинственный объект

В небе над Красноярском жители города заметили странный летающий объект. Таинственный НЛО был замечен в районе улицы 9 мая, предмет похож на «черное кольцо», зависшее над одной из многоэтажек.

Автор ролика, который попал в Сеть, утверждает, что странный объект мог быть и дымом от труб, но тогда бы он расселялся. По словам девушки, которая стала очевидцем загадочного явления, летающий объект не исчезал в течении долгого времени, дым же мог исчезнуть почти сразу.

На видео показано «черное кольцо», которое зависло над многоэтажным домом на улице 9 мая. Странный объект весьма озадачил пользователей, так как предположить, что это такое – крайне сложно. Ученые или уфологи пока не комментировали появление «черного кольца», но пользователи уже выдвинули версии о том, что «черное кольцо» - знак после пришельцев. На кадрах видно, как темный полукруг остается в почти неподвижном состоянии и «зловеще» нависает над многоэтажкой Красноярска.