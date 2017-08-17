Страшное ДТП в Смоленской области‍: один человек погиб, трое пострадали

14 марта в Смоленской области‍ произошло страшное ДТП с участием ВАЗ-2101 и "Газели", в ходе которого один человек погиб и еще трое пострадали. Как сообщает УГИБДД по региону, инцидент произошел на 16-м километре автодороги Демидов-Шапы в Демидовском районе.

Сотрудники Главного управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Смоленской области‍ сообщают о страшном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Демидовском районе. Согласно информации, которую они предоставляют, там зафиксировано столкновение двух автомобилей, ВАЗ-2101 и "Газели".

По предварительной версии следствия, аварию спровоцировал 53-летний водитель легкового автомобиля. Вероятно, он выехал на встречную полосу и пытался увернуться от "Газели", за рулем которой находился 57-летний мужчина. Таким образом, среди пострадавших оказались две пассажирки малотоннажного автомобиля, а также водитель "Копейки". Его пассажирка умерла на месте от полученных во время аварии травм.

Ранее информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало об аварии, которая произошла в Краснодарском крае. Там под колеса фуры попал мужчина, вследствие чего погиб.