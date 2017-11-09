8 марта житель Тамбова «за непослушание» забил до смерти свою 4-летнюю падчерицу

8 марта, в праздник весны и Международный женский день, в Тамбове 29-лений мужчина до смерти забил свою 4-летнюю падчерицу, пока ее мама была на работе. Поводом для избиения стали капризы, которые тот решил пресечь радикальным методом.

Как сообщили в региональном СК РФ по Тамбову, вечером 8 марта мужчина присматривал за 4-летней дочерью своей сожительницы. Девочка, как сообщает отчим, баловалась и капризничала. В итоге, тот решил применить к ней своеобразные меры воспитания и стал ее избивать.

Пока мать была на рабочей смене, ее сожитель сильно избил девочку. Утром, 9 марта, в своей квартире она обнаружила уже мертвого ребенка. Женщина обратилась в полицию, где привлекли экспертов, которые установили, что у ребенка была серьезная закрытая черепно-мозговая травма.

Сейчас полиция осмотрела квартиру, где жила 4-летняя девочка с матерью и отчимом. Также правоохранители опросили соседей и знакомых семьи, чтобы установить, проявлял ли отчим насилие ранее. Теперь полицейские решают вопрос о взятии мужчины под стражу. Проверки и расследование продолжается.