В день 8 марта в Петербурге таксист из Узбекистана изнасиловал учительницу

8 марта, в Петербурге, учительница истории решила не заказывать такси и остановила проезжающую машину, где сидел уроженец Узбекистана, представившийся таксистом. В итоге, мужчина изнасиловал женщину и вытолкал из машины, сейчас он задержан.

Как стало известно, праздничным утром учительница истории решила не заказывать такси по телефону и остановила машину у дороги в Невском проспекте. В машине Chevrolet Lacetti сидел 31-летний мужчина, позже оказавшийся мигрантом из Узбекистана.

Мужчина представился таксистом и согласился довезти женщину до работы. Однако, по пути он остановил машин на улице Дыбенко и напал на учительницу. Таксиста изнасиловал женщину, после чего вытолкал ее из авто и скрылся.

Пострадавшая учительница обратилась в больницу, так как нуждалась в медпомощи. Медики оказали ей помощь, зафиксировали факт нападения и отпустили домой. О происшествии узнала полиция, которая вскоре уже задержала таксиста. Сейчас он находится под стражей и ждет окончания проверок, по итогам которых полиция вынесет решение о передаче дела в суд.