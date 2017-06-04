В Ужгороде 8 марта атаковали акцию борцов за права женщин

8 марта в Украине несколько человек собрались в Ужгороде для проведения акции по защите прав женщин. Как сообщают украинские СМИ, мероприятие сорвали радикальные действия неизвестных.

Борцы за права женского пола собрались на Театральной площади. Неподалеку от городского кукольного театра они подняли плакаты и начали заявлять о своей позиции. Неожиданно несколько человек подбежали к участникам и прыснули в них обильным количеством красной краски. Бумага и одежда собравшихся были серьёзно испорчены.

В Управлении региональной национальной полиции рассказали, что вскоре после инцидента патрульные настигли и задержали троих подозреваемых. Сейчас их транспортировали в полицейское отделение и начали допрашивать.