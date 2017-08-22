"НЛО?": жителей Челябинске ночью ужаснула странная вспышка в небе

Ночью 3 марта жителей Челябинска ужаснула яркая вспышка в небе. О странном явлении сообщают многие очевидцы.

Яркое мерцающее свечение бледно-голубого оттенка зафиксировали примерно в 1:30. На него обратили внимание горожане, находившиеся в Ленинском, Калининском, Тракторозаводском и Металлургическом районах. Люди, заметившие волны света, оперативно написали о произошедшем в социальные сети. Немногим позже оказалось, что обитатели пригорода обратили внимание на неопознанный световой объект над Челябинском. Никаких сопровождающих звуков слышно не было.

Местное население пребывает в недоумении от случившегося и пытаются выяснить причину. Некоторые традиционно винят НЛО или упавший метеорит. Более скептические уверяют, что на высоковольтной линии просто оборвало провода. Большинство же склоняется к мысли, что это всё проявления последней зимней грозы.