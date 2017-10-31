В Австрии при разводе суд оставил детей россиянки и австрийца с отцом-педофилом, который их насиловал. После этого женщина сбежала в Россию вместе с детьми и просит защиты и помощи у отечественных правоохранительных органов.

Сотрудники МВД России сообщают о случае, в ходе которого отец двоих детей насиловал их, когда они оставались с ним наедине. Инцидент зафиксирован в семье гражданки России и гражданина Австрии. Вина мужчины еще не доказана, разбирательство проходило только под надзором иностранного суда. В то же время женщина считает, что он принял неправильное решение и, с целью защитить детей от мужа-педофила, сбежала на родину в Россию.

По приезду она обратилась к местным следователям и попросила о помощи. Оказалось, что она познакомилась с будущим мужем, когда ездила в Австрию к своей подруге. Через время он сделал ей предложение, и она переехала к нему. После того, как у них родились двое детей, австриец потерял работу и устроился менеджером в стрип-клуб, а потом стал его владельцем. Через время сын россиянки стал просить, чтобы она не оставляла его наедине с отцом. Женщина заподозрила неладное, а ребенок позже признался, что папа его насиловал. Тем не менее, местная полиция не поверила в обвинения, так как на допросе ребенок не смог сформулировать свои мысли. При разводе суд решил, что дети должны оставаться с отцом, которого подозревают в педофилии.