Секс-тренинг с Рыбкой и Лесли в Таиланде: появилось видео задержания

На YouTube-канале новостного издания Таиланда появилось видео с задержанными секс-инструкторами, которые проводили свой тренинг в Паттайе. Среди задержанных, помимо Алекса Лесли, наблюдается еще и Настя Рыбка, известная своими порно-роликами и скандалом с Дерипаской.

Как оказалось, в Таиланде провести секс-тренинг решил не только Алекс Лесли, известный скандальными снимками и видео с Волочковой, а и его «партнер» по порно-роликам – не менее «яркая личность» Настя Рыбка.

Известные персоны, которым удалось стать фигурантами не только порно-скандалов, но и поучаствовать в политических разбирательствах, теперь решили научить своему «мастерству» и других желающих. На YouTube-канале одного из новостных изданий Таиланда появился ролик с задержанием организаторов секс-тренинга.

Все задержанные получили обвинения в незаконном въезде в Таиланд, некоторые из них также обвиняются в нелегальной деятельности на территории страны без соответствующего на то разрешения. За свой тренинг Лесли и Рыбка брали с каждого туриста по 638 долларов. Сейчас их ждет депортация.