В Новосибирске кроссовер застрял в огромном снежном сугробе

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе утром 25 февраля кроссовер застрял в огромном снежном сугробе. Как он туда въехал, информации не имеется, как сообщает издание HotGeo.

По словам очевидцев, на помощь незадачливому водителю кроссовера пришли потом сразу трое, вытащив автомобиль на тросах. С машиной все хорошо, её владелец также не пострадал. Люди в Сети предполагают, что он мог не справиться с управлением, потому и въехал в огромный снежный сугроб.

Некоторые интернет-пользователи считают, что водитель хотел срезать дорогу, но его занесло из-за непогоды. Другие отмечают, что ранее на том же самом месте уже были ДТП, в шутку назвав этот участок Гусинобродского шоссе в Новосибирске «заколдованным».