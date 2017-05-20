В Якутии начали проверку по факту ДТП, в котором погиб 2-летний ребенок

В Якутии инициирована проверка по факту смертельного ДТП, которое произошло в День Защитника Отечества. Отмечается, что столкновение двух автомобилей унесло жизни двух мужчин и маленького ребенка, четыре человека оказались в числе пострадавших.

Как сообщалось ранее, 23 февраля поздним вечером в Якутии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Отмечалось, что автомобили MMC FUSO и Toyota Hiace столкнулись между собой, в результате чего погибли трое человек, среди которых оказался двухлетний ребенок. Помимо этого, пострадали четыре человека, один из которых сейчас находится в крайне тяжелом состоянии и пребывает в коме.

По факту произошедшего была инициирована проверка, следователи выясняют все обстоятельства ДТП и ищут виновника аварии.