Водитель легкового автомобиля в Новосибирске попал под грузовик

В Сети появились шокирующие фотографии разбитого «Седана». Водитель легкового автомобиля в Новосибирске не справился с управлением и попал под грузовик.

24 февраля на странице новосибирской службы эвакуации в социальной сети «ВКонтакте» появились шокирующие фотографии «Седана», превратившегося в груду металла. Подпись к фотографиям поясняет, что водитель легкового автомобиля, судя по всему, не справился с управлением и въехал под грузовик. От его автомобиля фактически ничего не осталось: передний бампер сложился гармошкой, а двери отломились. Автомобиль явно не подлежит ремонту. По счастливой случайности никто не пострадал, хотя глядя на разбитый автомобиль пользователям сложно в это поверить.

В комментариях пришли к однозначному выводу, что водитель «легковушки» родился «в рубашке»: «Ехал бы быстрее, мог под грузовик дальше заехать». Более наблюдательные пользователи заметили, что на фото скорее всего не грузовик, а автовышка. Такие используют для размещения рекламы на щитах и билбордах. Вероятно, автовышка стояла на месте, а водитель «Седана» въехал в неподвижный объект, поэтому ему и удалось не пострадать.