В Новосибирске во время салюта в честь 23 февраля автомобиль влетел в толпу людей

В Новосибирске мужчина, находясь за рулем автомобиля Honda CR-V, врезался в людей во время праздничного салюта в честь Дня Защитника Отечества. В результате произошедшего 2 человека погибли, еще 3 получили различные травмы.

Сегодня, 23 февраля, толпа людей стала собираться на площади в Ленинском районе для того, чтобы полюбоваться на праздничный салют. В самый разгар веселья, в толпу людей врезалась иномарка, водитель которого, по версии пользователей соцсетей, залюбовался на салют. В результате ДТП погибли 2 человека, женщина и 3-летний ребенок, которые в момент аварии стояли на тротуаре. Отмечается, что ребенок скончался сразу, а женщина умерла уже через некоторое время в машине скорой помощи. Также, в аварии получили травмы 3 человека, по некоторым данным, среди пострадавших находится и ребенок.

По факту произошедшего начато расследование, следователи выясняют, почему водитель врезался в толпу людей. В настоящий момент причиной смертельной аварии считается то, что водитель потерял контроль над управлением и не смог вовремя остановить несущийся на толпу автомобиль, сообщают в МВД.

Пользователи соцсетей публикуют видео с места аварии и делятся своими версиями произошедшего.