В Москве мужчину порезали и едва не задушили пакетом из-за биткоинов

22 февраля в Москве мужчину порезали ножом и едва не задушили пластиковым пакетом из-за биткоинов. Об этом пишут столичные СМИ.

Согласно полученным данным, неизвестные преступники схватили пострадавшего, надели пакет ему на голову и силой поместили в автомобиль. После этого злоумышленники вывезли его за пределы города. В безлюдном месте похитители били жертву, изуродовали его лицо холодным оружием и пытали.

Целью пыток стала добыча информация о доступе к криптовалютному счету мужчины. Получив нужные данные, похитители перевели со счета все биткоины. Попутно, они отняли все наличные средства, которыми располагал пострадавший. Затем его снова привезли в Москву и выбросили из автомобиля на одной из улиц. Пока официальных данных о происшествии нет.