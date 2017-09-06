В Новосибирской области студентка родила в туалет, младенца удалось спасти

16 февраля студентка из Новосибирской области вышла из дома и пошла в уличный туалет. Там она родила и бросила младенца в выгребной яме, однако спасти его смогла мать девушки, которая даже не знала о ее беременности.

Сотрудники управления МВД по Новосибирской области сообщают о случае, в ходе которого молодая девушка, студентка первого курса из города Куйбышев, родила в туалете и оставила младенца в выгребной яме. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Благодаря бдительности «новоиспеченной» бабушки ребенка удалось спасти.

Инцидент зафиксирован 16 февраля. Девушка никому не говорила о том, что беременна. В этот день она почувствовала, что скоро родит, и вышла на улицу. Затем она зашла в туалет, который находился у нее во дворе, и родила ребенка прямо в выгребную яму. После этого она вошла в дом.

Мать студентки заподозрила что-то неладное, когда увила ее входящую с тазиком в руках. Она вышла во двор и услышала детский плач. Женщина поняла, что он исходит от выгребной ямы, а потому поломала туалет ломом и достала младенца. После этого она отвезла его в больницу, до сих пор его держат там.