В Москве ребенок скатился с горки прямо под колеса поезда

В Москве 5-летний мальчик съехал с горки и попал под колеса электрички, сейчас ребенок в больнице. Инцидент случился в районе станции «Москва Рижская», мальчик катался под присмотром папы.

Как стало известно, мальчик катался на горке, спуск которой вел к ЖД-путям. В итоге, ребенок съехал прямо к насыпи у путей, по которым ехала электричка. Водитель поезда включил режим экстренного торможения, но состав полностью остановить не удалось и ребенка зацепило.

В больницу мальчика доставили на санитарном вертолете. В СК выяснили, что ребенок на горке находился со своим отцом, который разрешал ему кататься. Сейчас ведутся проверки случившегося инцидента, виновные пока не установлены. О состоянии ребенка, попавшего под колеса поезда – не сообщается.

В СМИ также сообщили, что на горке, где ребенок угодил под поезд, дети кататься не прекратили. Местные издания напоминают родителям о важности сохранения безопасности детей, которые не могут дать себе полный отчет в действиях и развлечениях.