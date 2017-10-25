В Новокузнецке ученицы устроили вписку с шампанским в школьном туалете

В Новокузнецке Кемеровской области ученицы школы № 91 устроили вписку с шампанским прямо в школьном туалете. Это увидели жителя дома напротив школы, сделали фото и сообщили в соцсетях, что это уже не первый случай.

Как рассказали очевидцы произошедшего, прямо в школьном туалете ученицы распивали шампанское, а также делали селфи с алкоголем в руках. Они отмечают, что подобное происходит уже не первый раз, однако руководство школы почему-то умалчивает о таком поведении подростков.

Пользователи соцсетей выразили негодование по поводу произошедшего, раскритиковали родителей и самих школьниц. Некоторые также заметили, что если родителей не беспокоят собственные дети и их поведение, то почему молчат о произошедшем учителя. Пользователи утверждают, что невозможно не заметить, что школьницы употребляли спиртное, так как можно уловить характерный запах и увидеть изменение в поведении и походке учениц.

Вскоре после разразившегося скандала администрация школы все же приняла меры. Общественность шокировало то, что вместо того, чтобы сообщить о произошедшем в полицию и родителям школьниц, руководство просто заклеило бумагой окна в туалете.

По факту произошедшего в новокузнецкой школе началась проверка. Правоохранительные органы заинтересовались инцидентом, что будет со школьницами и дирекцией школы пока не сообщается.