В Приморье грабители травмировали почтальона дезодорантом и забрали деньги

В Приморье грабители напали на женщину-почтальона, которая разносила пенсии. Они попытались скрыть свои лица за капюшонами и травмировали ее из дезодоранта, распылив вещество прямо ей в лицо.

Сотрудники управления МВД по Приморскому краю сообщают о необычном случае грабежа, «оружием» в ходе которого выступил обычный дезодорант. Инцидент зафиксировали в городе Артем. Местная почтальон разносила пенсию по улице Харьковской. Когда она зашла в подъезд одного из многоэтажных домов, неожиданно к ней подобрались трое мужчин. Один из них травмировал ее дезодорантом, распылив вещество ей в лицо. Часть его попала ей в глаза. Из-за этого, а также потому, что грабители были в капюшонах, она не смогла рассмотреть их лица. Мужчины выхватили у нее с рук сумку, в которой находилась большая сумма денег, и убежали.

Сразу после произошедшего почтальон позвонила в полицию. Под подозрение правоохранителей попали лица, которые уже имели судимость за подобные преступления. Их предположения подтвердились, когда их задержали, так как те дали признательные показания. Против них возбудили уголовное дело по статье о грабеже с примечанием, что преступление было спланировано заранее.