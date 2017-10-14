В Перми экс-депутат сломал челюсть DJ Smash

9 февраля в Перми экс-депутат Заксобрания Александр Телепнев избил DJ Smash и сломал ему челюсть. Об этом пострадавший заявил региональным СМИ.

Популярный российский диджей Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash, выступал в одном из ночных клубов краевой столицы. Он рассказал, что нетрезвый посетитель заведения, отдыхавший вместе с Александром Телепневым, подошел к отдыхающему музыканту с просьбой сфотографироваться вместе. Андрей Ширман отказал, после чего поклонник оттащил его от барной стойки и свалился на пол. Затем к ним подошел политик. Являясь мастером спорта по рукопашному бою, последний нанес DJ Smash удар в височную область и сбил его с ног. Александр Телепнев продолжил бить упавшего Андрей Ширман при помощи ног.

После происшествия избитая знаменитость обратилась в травмпункт. Там у него диагностировали перелом челюсти в открытой форме и различные повреждения. DJ Smash заявил о произошедшем в полицию, где тут же начали вести уголовное дело. Жертва избиения утверждает, что в случае необходимости его готовы поддержать все сотрудники клуба.