В метро Петербурга педофил более 10 минут насиловал 12-летнюю девочку

В Санкт-Петербурге в вагоне поезда метро неизвестный мужчина более 10 минут совершал насильственные действия в отношении 12-летней девочки. О произошедшем в полиции рассказал отчим потерпевшей.

Как стало известно, несовершеннолетняя школьница спустилась в метро, где на нее совершил нападение неизвестный мужчина. По пути следования от станции "Площадь Александра Невского" до "Пролетарская", педофил насиловал 12-летнюю девочку более 10 минут. Вернувшись домой, пострадавшая рассказала о произошедшем родителям. Отчим школьницы сразу же обратился в полицию за помощью.

По факту произошедшего ведется проверка, возбуждено уголовное дело. Не отмечается, происходило ли изнасилование на глазах у других пассажиров метро, а также то, почему, если девочку насиловали более 10 минут, никто за нее не вступился и не задержал педофила.