Мужчину ударили ножом в хостеле на западе Москвы

6 февраля в западной части Москвы мужчину ранили ножом в стенах хостела. Так объявили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В ведомстве рассказали, что инцидент зафиксировали в доме 11/7 на улице Заречная. Ранение получил безработный 24-летний молодой человек. Его госпитализировали с повреждениями грудной клетки.

Сотрудники оперативного отдела полиции начали изучать обстоятельства предполагаемого преступления. Им удалось собрать информацию, согласно которой вероятный злоумышленник во время конфликта с пострадавшим ранил последнего холодным оружием и затем сбежал. Полицейские выясняют подробности и устанавливают необходимость возбуждения уголовного дела. Личность подозреваемого установили. Его объявили в розыск.