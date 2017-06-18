Под Самарой грузовой поезд насмерть сбил мужчину в наушниках

В Самарской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину в наушниках. 46-летний местный житель шел вдоль железной дороги и был пьян.

3 февраля в Самарской области в городе Похвистнево грузовой железнодорожный состав не смог затормозить вовремя перед внезапно возникшей на путях преградой и сбил человека.

Сообщается, что трагедия произошла сегодня днем. Машинист поезда рассказал, что вдоль путей железной дороги покачиваясь шел мужчина средних лет. На голове у него виднелись наушники. Были применены сигналы электровоза о его приближении, но мужчина не слышал их и продолжал свое движение. Столкновения не удалось избежать. Поезд задел его по касательной, однако травмы головы оказались не совместимыми с жизнью и пострадавший скончался на месте событий.

Уже допрошена мать погибшего. Женщина рассказала, что ее 46-летний сын вел аморальный образ жизни. Он постоянно распивал алкогольные напитки и продавал наркотические вещества. В его последний день мужчина уже с утра еле стоял на ногах. Расследование продолжатся.