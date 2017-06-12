В деревне Нестюково Пермского края жители вышли на митинг против закрытия больницы

Жители деревни Нестюково Пермского края вышли на митинг против закрытия амбулаторно-сельской больницы. Дети, а также пожилые люди в руках пронесли плакаты с требованием прекратить закрытие больниц, ведь до ближайшей идти придётся 3,5 километра.

В деревне Нестюково проживает чуть более 1000 человек. Несмотря на незначительное население, амбулаторная больница пользуется спросом у населения. Жителей недавно предупредили о том, что её будут закрывать. До ближайшей придется ходить более 3 километров, причем по дорогам, ведущим к Лобановскому отделению, машинам бывает очень сложно ездить. Недовольные жители вышли на митинг с требованием не закрывать больницу.

У них в руках можно заметить плакаты со следующим текстом: «Нашу больницу закрыть не получится. Чтобы закрыть нас – придется помучаться». Митинг, как позже стало известно, не был согласован с администрацией деревни. Руководство больницы, а также власти Нестюково на данный момент не предоставили комментариев по этому поводу. Всего же на митинг вышло по меньшей мере 50 человек.