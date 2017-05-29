В Москве на путях у станции метро "Полянка" погибла студентка

3 февраля 25-летняя студентка погибла в метро Москвы, упав на пути у станции метро "Полянка". Об этом рассказал глава пресс-службы УВД столичного метрополитена Алексей Мышляеев.

По его словам, девушка свалилась примерно в 6:35. Спустя две минуты специалисты отключили напряжение с рельс и вытащили тело покойной из-под остановленного поезда. В 7:15 составы уже восстановили свое движение между станциями согласно утвержденному графику.

Алексей Мышляеев утверждает, что сотрудники полиции провели опрос всех свидетелей инцидента, в том числе - машиниста. Все очевидцы подтвердили, что девушка упала самостоятельно. Её тело доставили в 4 судебный морг столицы. Материалы происшествия уже передали в прокуратуру.