Потерявшую память пенсионерку из Белгорода нашли на вокзале в Москве

1 февраля на Курском вокзале в Москве нашли пенсионерку, пропавшую в Белгороде. 72-летняя женщина, потерявшая память, купила билет до Москвы, где ее и нашли волонтеры.

Сообщается, что 31 января пенсионерка вышла из дома и больше не возвращалась. На звонки она не отвечала. Родные обнаружили, что пожилая женщина взяла с собой документы. Поиски могло усугубить то, что пенсионерка страдает от потери памяти. Помимо этого, женщина зависит от инсулина и нуждается в постоянном приеме лекарственных препаратов.

Волонтеры подключились к поискам, так как пенсионерку нужно было найти максимально быстро. Было установлено, что женщина купила билет в Москву. Волонтерская организация обзвонила все больницы и пункты помощи, расположенные рядом с Курским вокзалом, куда должна была прибыть пенсионерка. Также привлекли сына женщины, который живет в Москве.

На Курском вокзале от работников волонтеры узнали, что похожая женщина недавно тут ходила. Немного позже ее нашли в зале ожидания. Ее осмотрели врачи, в помощи и медикаментах она не нуждалась. Сейчас женщина находится со своим сыном, ее здоровью ничего не угрожает.