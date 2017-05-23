Два жителя Калининграда хотели провезти из Польши 222 кг сыра

Два гражданина Калининграда на автомобиле микроавтобус "Фольксваген" хотели провезти через границу 222 килограмма сыра, якобы для себя.

На таможенном пункте в Мамонтово их машина была направлена на проведение таможенного досмотра с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. В ходе него сотрудники границы обнаружили в их автомобиле больше 60 головок сыра, общий вес которых составил 222 килограмма.

В отделении по связи с общественностью Калининградской областной границы рассказали, по словам мужчин, молочную продукцию купили в Польше и хотели провезти ее в Калининградскую область для своих личных нужд.

Товар запретили ввозить на территорию Российской Федерации. Весь сыр был изъят и будет уничтожен. Нарушители будут вынуждены оплатить штраф.

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