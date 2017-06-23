В Чебоксарах ВДВ-шник избил депутата Степанова в подъезде

28 января в Чебоксарах депутата Госсовета Константина Степанова избил в подъезде мужчина, представившийся ВДВ-шником. Пострадавший рассказал об этом в соцсетях.

Инцидент произошел в пределах Новоюжного района. Днем ранее около 23:00 в жилом доме на проспекте Тракторостроителей, где проживает Константин Степанов, собралась компания из четырех молодых людей, которые употребляли алкоголь и создавали шум. Политик сделал им замечание, ответом на которое последовала агрессия.

Константин Степанов сообщает, что на следующий день примерно в 14 часов мужчины снова собрались в подъезде, куда он вошел вместе с собакой. Депутат снимал происходящее на телефон, что вызвало возмущение оппонентов. Они пытались отобрать записывающее устройство, но безуспешно. Тогда "ВДВ-шник" нанес удар в висок. Константин Степанов отметил, что не смог защититься, потому как одна рука была занята телефоном, а вторая - поводком.

В итоге он оказался на больничной койке с ушибом и черепно-мозговой травмой. Пресс-служба регионального МВД уведомила, что запустили проверку происшествия. Подозреваемый 32-летний местный житель задержан.