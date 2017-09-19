В Москве у молодого парня нашли марки с наркотиками на 2 млн рублей

В южной части Москвы задержали молодого человека, у которого нашли марки с наркотическим веществом общей стоимостью в 2 миллиона рублей. Об этом уведомил Юрий Титов, руководитель управления информации и общественных связей московского УМВД.

Полицейские получили от источника сведения о предположительном наркодилере на юге столицы. В подъезде одного из жилых домов им удалось задержать 19-летнего москвича, у которого во время досмотра изъяли три пакета марок, общим количеством боле 6 тысяч единиц. Проведенная экспертиза подтвердила, что бумага пропитана запрещенными средствами.

Правоохранители предполагают, что подозреваемый заказывал наркотики через Интернет, после чего в розницу сбывал их клиентам. Против задержанного возбудили уголовное дело за покушение на сбыт. На время следствия его поместили под стражу.