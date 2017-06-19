19 января в небе над Францией летал странный треугольный НЛО. Одному из очевидцев удалось заснять происходящее на видео, которое он после опубликовал в сеть.

Немного больше недели назад в сети появилась видеозапись, автор которой утверждал, что смог заснять НЛО. Примечательно, что явление, которое можно наблюдать на записи, не похоже на те, которые когда-либо были предоставлены в доказательство появления кораблей пришельцев на Земле. Больше всего оно напоминает зеленый треугольник, который бесшумно передвигается по просторам небесного пространства. На видео он то отдаляется, то приближается обратно, однако по-прежнему не издает никаких звуков.

Кроме того, по причине того, что неопознанный летающий объект, по набирал высоту, то вновь опускался, те, кто имел возможность просмотреть запись сразу отбросили версию о том, что это был спутник. Мужчина, который лично снимал происходящее, свято уверен, что видел именно НЛО.