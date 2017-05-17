На Ловозерском ГОК под Мурманском нашли тело мужчины

На Ловозерском ГОК в Мурманской области нашли тело мужчины. В настоящее время на месте инцидента работают местные следователи.

Сегодня на территории горно-обогатительного комбината, который располагается на территории Кольского полуострова, обнаружили тело мужчины. В настоящее время обстоятельства его гибели не известны. Комментариев руководство Ловозерского ГОКа не дает.

На месте инцидента работают следственные группы. Они намерены тщательно исследовать место происшествия и выяснить причины ЧП. По неподтвержденным данным, в этот же день на руднике в Мурманской области обнаружили еще одного пострадавшего. Мужчина отравился газом.

По сообщениям очевидцев, в этот день проводились мероприятия по взрывным работам. Есть версия, что мужчины могли пострадать в результате скопившегося на глубине шахты смертельно опасного газа.