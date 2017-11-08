В Подмосковье 13 детей отравились в школе-интернате

В Московской области 13 детей отравились в школе-интернате. Инцидент произошел в городе Электросталь 25 января.

Следственные органы Московской области приступили к мероприятиям по выяснению всех обстоятельств инцидента, что имел место быть в подмосковной Электростали. Сообщается, что накануне в местной школе-интернате, где живут и проходят обучения дети с ограниченными возможностями, случилось отравление продуктами питания.

В настоящее время на больничных койках находятся десять человек, еще троих пострадавших родители смогли забрать домой для восстановления.

Известно, что у всех отравившихся детей сейчас состояние удовлетворительное, никаких резких изменений в худшую сторону медики не наблюдали. В учебном заведении сейчас проводится проверка. На месте событий работают представители социальных и правовых служб Московской области. Они следят за состоянием дел пострадавших.