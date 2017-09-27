В Екатеринбурге ученику не дают питаться в школьной столовой с одноклассниками

В Екатеринбурге одному из учеников школы № 200 запретили вместе с одноклассниками питаться в столовой. Об этом в социальной сети рассказала мать подростка.

По ее словам, ранее ребенок питался льготно, однако позднее семья лишилась статуса многодетной. Тогда мальчик начал питаться платно, однако школьная еда ему не понравилась и он начал брать тормозки из дома или покупать в буфете. Недавно ребенку запретили есть свои продукты за одним столом с одноклассниками. Мать школьника рассказала, что раньше только разговоры ходили, потом стали намекать, а потом и прямо сказали несколько раз, чтобы подросток не садился кушать за один стол с другими учениками.

Мать подростка оказалась возмущена произошедшим и отметила, что потом учителя и дирекция школы удивляется, что у 14-летнего ребенка появляются в голове странные мысли, начинают интересоваться, что происходит в его семье. Женщина отметила, что никто не подумал о том, как на восприятие ребенка ложиться подобное унижение, а потом удивляются, что дети с топорами и "коктейлями Молотова" бегают по школе.

Стоит отметить, что по данному факту прокуратура проводит проверку в школе Екатеринбурга.