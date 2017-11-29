В Волгограде отец угостил 9-летнюю дочь наркотиком и изнасиловал

В Волгограде мужчина угостил свою 9-летнюю дочь наркотиками, и пока девочка находилась в состоянии наркотического опьянения, изнасиловал ее. В настоящий момент педофил задержан и приговорен к 12,5 годам лишения свободы.

Как стало известно, в апреле 2017 года 9-летняя девочка приехала на выходные к своему 33-летнему папе. Несколько лет супруги решили расторгнуть брак и девочка проживала с матерью, а к отцу иногда приезжала на выходные. Во время совместного отдыха с ребенком мужчина употребил наркотики, а затем их же подмешал дочери в лимонад. Девочка выпила напиток, и, пока она находилась в состоянии наркотического опьянения, отец ее изнасиловал.

В правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей девочки. Она отметила, что ей не понравилось странное поведение дочери, а затем уже девочка рассказала, что папа угощал ее лимонадом и насиловал. В отношении 33-летнего педофила было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к 12,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.