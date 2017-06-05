В Череповце арестован помощник Навального за распространение наркотиков

Никита Титов, официальный помощник одного из предвыборных штабов Алексея Навального в Череповце, был арестован сотрудниками правоохранительных органов, молодому человеку было предъявлено обвинение в распространении наркотических веществ.

Сотрудники полиции, которые провели задержание Никиты Титова, сообщили СМИ о том, что молодой человек занимался незаконной деятельностью. Так, подозреваемый осуществлял распространение свертков с запрещенными наркотическими веществами на территории всего населенного пункта.

Как предполагают следователи, подобным образом дилеры осуществляют закладку наркотиков в заранее установленном месте, а после чего сообщают потенциальным покупателям, координаты местонахождения свертков с наркотиками. Отметим, что пока не поступало официальных комментариев по поводу ареста Никиты Титов от представителей Алексея Навального.

Подчеркнем, что на просторах мессенджера Telegram публиковалась информация, в которой сообщалось, что якобы Никита распространял наркотики не только по территории города, но и также доставлял их непосредственно в предвыборный штаб.