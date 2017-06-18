В Печорах мужчина за покупку несуществующей коровы отдал 9 000 руб

В городе Печоры Республики Коми местный житель стал жертвой интернет-мошенников и обратился за помощью полицейских. Мужчина в Сети нашел объявление о продаже коровы и внес предоплату в размере 9 000 рублей, товар он не получил, а «продавец» отвечать на звонки перестал.

Как стало известно, местный житель захотел приобрести себе корову. Поиском животного тот занялся на сайте бесплатных объявлений. Там мужчина нашел подходящее объявление и связался с продавцом. При разговоре с «владельцем» коровы покупатель договорился о внесении предоплаты и выслал на карту 9 000 рублей.

Примечательно, что для покупки коровы мужчине пришлось брать часть денег в долг. Надеясь на честность продавца, он решил выслать ему деньги и получить желанный товар. Однако, выслав деньги мужчина больше не смог дозвониться до «продавца». Тогда он и понял, что стал жертвой мошенников.

Мужчина обратился в полицию, где по факту ситуации было заведено уголовное дело. Сейчас мошенника ищут. В полиции напоминают о правилах покупок в Сети. Из-за участившихся случаев мошенничества не рекомендуется вносить предоплату непроверенным продавцам и оплачивать покупки до момента их получения на руки.