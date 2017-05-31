В Москве на голову пожилой женщины упал кусок льда

21 января очевидцы сообщили о несчастном случае, который произошел в Москве на Чертановской улице. Там на голову пожилой женщины, которая выглянула из балкона, упал кусок льда, оборвавшийся с козырька крыши многоэтажки.

Женщина, по сообщению от источников из полиции, попала в больницу. Кусок льда сильно ударил ее по голове, ей понадобилась помощь врачей. Как сообщается, пожилая жительница дома на Чертановской улице выглянула на улицу из своего балкона. В этот момент с крыши сорвалась большая ледяная сосулька.

В итоге, на ее голову упал крупный кусок льда. Пострадавшую увезли на машине скорой помощи. В полиции, как отметили источники, в происшествии состава преступления не нашли. Несчастный случай произошел во время того, как женщина выглядывала из балкона. Случай назвали стечением обстоятельств, которые привели к травме.

Из СМИ стало известно, что женщине 69 лет. Также сообщается о том, что инцидент произошел в доме №191. Все детали происшествия и подробности несчастного случая уточняются. Официально в правоохранительных органах и больнице случившееся пока не комментировали.