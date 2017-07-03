В Украине на базе отдыха под Одессой произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал.

20 января пришло сообщение из Одесской области Украины. Там у поселка Затока в рекреационной местности, где расположено несколько баз отдыха, прозвучал взрыв.

Известно, что взрывное устройство средней мощности было заложено напротив входных ворот учреждения.

Примечательно, что территория базы отдыха не была заранее огорожена. В эпицентре подрыва правоохранительные органы региона смогли найти воронку и остатки самодельного взрывного устройства. На что был направлен этот взрыв, пока уточнить не удалось. В результате инцидента в вечернее время никто не пострадал.

В настоящее время под Одессой работает следственная и экспертная бригады. Возбуждено уголовное дело, начат поиск причастных лиц.