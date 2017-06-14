В Киеве из-за яркой внешности избили туриста из Великобритании

В Киеве турист из Великобритании был избит за свою яркую внешность, трое неизвестных решили нанести юному парню увечья, так как им не понравился цвет его волос. О происшествии сообщила в своем Faсcebok-аккаунте психолог Мария Макуха.

Как рассказала Мария Макуха, 19 января она увидела молодого человека, который снегом стирал со своего лица кровь. Вокруг него было много кровавых разводов, снег был окрашен в красный цвет.

Британец приехал в Украину познакомиться с достопримечательностями столицы. Турист гулял по городу, но его путешествие было омрачено внезапным нападением. Три человека агрессивно отреагировали на цвет его волос. Британца избили, ограблением это не было, так как все вещи остались при туристе.

Туриста зовут Лиам, во время избиения он потерял сознание и не смог запомнить нападавших. Психолог помогла ему обратиться к врачам скорой помощи и оформить заявление в полиции. После этого турист сел на такси и отправился в аэропорт.

Мария Макуха создала свой пост с целью привлечения внимания к хулиганству. Помимо этого, она намерена помочь туристу найти обидчиков. Психолог просит всех очевидцев происшествия помочь полиции найти трех человек, которые напали на туриста.