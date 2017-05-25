Во Владикавказе отчим три года насиловал двух несовершеннолетних падчериц

Житель Владикавказа на протяжении трех лет насиловал несовершеннолетних дочерей своей сожительницы. Суд приговорил 53-летнего мужчину к 18 годам колонии особого режима.

Как стало известно, 53-летний житель Владикавказа начал жить с женщиной, у которой имеется четверо детей. Когда он оставался дома один с детьми, а его возлюбленная отправлялась на работу, злоумышленник насиловал 8-летнюю падчерицу. Одна из дочерей женщины стала случайным свидетелем преступления, насильник пригрозил ей убийством матери, если та проболтается. Девочка длительное время молчала, пока отчим развлекался с ее сестрой, однако позже все же решилась и обратилась в полицию.

В ходе следствия выяснилось, что отчим насиловал также и старшую 15-летнюю дочь сожительницы. Мать девочек ни о чем не подозревала, спокойно уходила на работу и не боялась оставлять детей со злоумышленником. Изнасилования происходили на чердаке в доме, где проживала семья. Там насильник оборудовал себе укромный уголок с удобным диваном и коноплей, которую сам выращивал.

Мужчину арестовали, недавно суд вынес решение по его уголовному делу. Суд постановил признать насильника виновным и приговорить к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.