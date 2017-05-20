В Воронеже трое полицейских избили и отобрали деньги у молодого человека

Житель Воронежа обратился в полицию с заявлением на трех правоохранителей. По словам молодого человека, полицейские избили его и отобрали у него деньги в среду, 17 января.

Как стало известно, после общения с сотрудниками полиции 28-летний парень обратился за помощью к правоохранителям и в больницу. По его словам, стражи порядка избили молодого человека, а также отобрали у него деньги.

В отношении трех правоохранителей было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. В настоящий момент они задержаны, пострадавший их опознал. Если факт избиения и ограбления подтвердится, то стражи порядка будут уволены из органов внутренних дел, а также отправятся в тюрьму на срок до 10 лет.