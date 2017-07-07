В Новосибирске ограбили мужчину за которым велась слежка

Сотрудники правоохранительных органов Новосибирска провели задержание подозреваемых в разбойном нападении. Они выследили и ограбили мужчину.

В Новосибирске сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении. 13 января в медицинской учреждение был госпитализирован мужчина, откуда врачи сообщили о криминальном происхождении полученных травм. Следователями было установлено, что за пострадавшим велась слежка из паба, откуда мужчина ехал домой на такси. При себе он имел барсетку с документами и банковскими карточками, мобильный телефон, часы, обручальное кольцо и сумму денег в размере одной тысячи рублей. Все перечисленное он потерял, как только вышел из такси возле своего подъезда. Двое подозреваемых граждан 27 и 30 лет, были арестованы в ходе оперативно-розыскных действий по горячим следам.

Один из злоумышленников был пойман на дороге в Ордынском районе, а второй в Заельцевском районе. У злоумышленников было изъято все похищенное имущество. Так же следователи выяснили, что 27-летний мужчина был объявлен в розыск в 2016 году за совершение особо тяжкого преступления на территории Алтайского края.