В Чебоксарах экс-чиновник выписал себе премий на 700 тысяч рублей

В Чебоксарах суд назначил условный срок экс-руководителю городского Управления экологии, который неправомерно назначал себе премии в общей сложности на 700 тысяч рублей. Об этом проинформировали в пресс-центре СУ СКР по Чувашии.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, занимая должность главы бюджетного учреждения, 56 гражданин не одноразово издавал о премирования себя на приличные суммы к разнообразным праздникам. На протяжении нескольких лет эта сумма достигла 700 тысяч. Еще до заседания суда, подозреваемый в полной мере возместил ущерб причиненный государству, и просил рассмотреть его дело в особом порядке. На основании этого Фемида признала его виновным, в незаконном присвоении денежных средств и приговорил его к 1 году 9 месяцем лишения свободы условно, при этом с полуторагодовалым испытательным сроком.